جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 16:33
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات بيراميدز خلال الدور الأول من الدوري لموسم 2021-2022.
قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد فنادق القاهرة.
وجاء ترتيب مباريات بيراميدز في الدور الأول كالتالي:
جدول مباريات نادي بيراميدز في الدوري:
الجولة الأولى| بيراميدز * مصر للمقاصة
الجولة الثانية | فاركو * بيراميدز
الجولة الثالثة | بيراميدز * الاتحاد
الجولة الرابعة | المصري * بيراميدز
الجولة الخامسة | بيراميدز * إيسترن كومباني
الجولة السادسة | انبي * بيراميدز
الجولة السابعة | بيراميدز * طلائع الجيش
الجولة الثامنة | الأهلي * بيراميدز
الجولة التاسعة | بيراميدز * الإسماعيلي
الجولة العاشرة | البنك الأهلي * بيراميدز
الجولة الحادية عشرة | بيراميدز * الزمالك
الجولة الثانية عشرة | المقاولون * بيراميدز
الجولة الثالثة عشرة | بيراميدز * غزل المحلة
الجولة الرابعة عشرة | سموحة * بيراميدز
الجولة الخامسة عشرة | بيراميدز * فيوتشر
الجولة السادسة عشرة | بيراميدز * سيراميكا
الجولة السابعة عشرة | الجونة * بيراميدز