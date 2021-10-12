جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 16:33

كتب : FilGoal

بيراميدز - عمر جابر - محمد حمدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات بيراميدز خلال الدور الأول من الدوري لموسم 2021-2022.

قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد فنادق القاهرة.

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز في الدور الأول كالتالي:

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جدول مباريات نادي بيراميدز في الدوري:

الجولة الأولى| بيراميدز * مصر للمقاصة

الجولة الثانية | فاركو * بيراميدز

الجولة الثالثة | بيراميدز * الاتحاد

الجولة الرابعة | المصري * بيراميدز

الجولة الخامسة | بيراميدز * إيسترن كومباني

الجولة السادسة | انبي * بيراميدز

الجولة السابعة | بيراميدز * طلائع الجيش

الجولة الثامنة | الأهلي * بيراميدز

الجولة التاسعة | بيراميدز * الإسماعيلي

الجولة العاشرة | البنك الأهلي * بيراميدز

الجولة الحادية عشرة | بيراميدز * الزمالك

الجولة الثانية عشرة | المقاولون * بيراميدز

الجولة الثالثة عشرة | بيراميدز * غزل المحلة

الجولة الرابعة عشرة | سموحة * بيراميدز

الجولة الخامسة عشرة | بيراميدز * فيوتشر

الجولة السادسة عشرة | بيراميدز * سيراميكا

الجولة السابعة عشرة | الجونة * بيراميدز

بيراميدز في الدوري
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