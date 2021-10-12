اتحاد الكرة يرفع بدلات الحكام

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 16:34

كتب : عبد الرحمن فوزي

محمود البنا

أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي عن رفع بدلات الحكام خلال الموسم الجديد لكل الدرجات.

وجاء بيان الاتحاد كالآتي:

"قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي رفع بدلات الحكام اعتبارا من الموسم الجديد لكل الدرجات والمسابقات".

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"ومن المقرر أن يرسل الاتحاد غدا إلى كافة فروعه مرسوما بالبدلات الجديدة لكي يتم الصرف على أساسه".

"يأتي لك في ظل السياسة التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم بالدعم الدائم والعمل المستمر على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والأدبية".

وعلم FilGoal.com أن بدلات الحكام في الموسم الجديد ستكون..

حكم الساحة : 7 آلاف جنيه

حكم الراية المساعد : 5 آلاف جنيه

الحكم الرابع : 4 آلاف جنيه

حكم الفيديو : 4 آلاف جنيه

حكم الفيديو المساعد : 3500 جنيه

وأجريت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري المصري الممتاز يوم 25 أكتوبر المقبل كما أعلن الاتحاد المصري.

وكانت الدرجات الأدنى من الدوري المصري قد بدأت بالفعل خلال الأسابيع الماضية.

الدوري المصري اتحاد الكرة المصري
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