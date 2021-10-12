جدول مباريات الزمالك في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 16:15

كتب : FilGoal

الزمالك - التتويج

أسفرت قرعة الدوري المصري 2021-2022 عن مواجهة الزمالك حامل اللقب لغريمه التقليدي الأهلي في الجولة الثالثة.

ثم يحل الفارس الأبيض ضيفا على الإسماعيلي.

ويستضيف الزمالك فريق إنبي في الجولة الأولى وسيلعب ضد مضيفه بيراميدز في الجولة 11.

أخبار متعلقة
جدول مباريات الأهلي في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري قمة مبكرة.. والإعلان عن موعد مواجهتي الأهلي والزمالك ضد بيراميدز قرعة الدوري - لقاء ناري بين الإسماعيلي والأهلي في أول جولة.. والزمالك ضد إنبي عامر حسين يكشف أسباب عدم إعلان جدول الدوري كاملا.. وتوقيت ضغط المباريات

ويسعى الزمالك للدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي مقتنصا البطولة للمرة 13 في تاريخه.

وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا موعد مباراة الزمالك في الجولة الأولى.

ويلعب الزمالك ضد توسكر الكيني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يومي 16 و22 أكتوبر الجاري.

ترتيب مباريات الزمالك:

الجولة 1: الزمالك ضد إنبي

الجولة 2: طلائع الجيش ضد الزمالك

الجولة 3: الزمالك ضد الأهلي

الجولة 4: الإسماعيلي ضد الزمالك

الجولة 5: الزمالك ضد البنك الأهلي

الجولة 6: سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

الجولة 7: المقاولون العرب ضد الزمالك

الجولة 8: الزمالك ضد غزل المحلة

الجولة 9: سموحة ضد الزمالك

الجولة 10: الزمالك ضد فيوتشر

الجولة 11: بيراميدز ضد الزمالك

الجولة 12: الزمالك ضد الجونة

الجولة 13: مصر للمقاصة ضد الزمالك

الجولة 14: الزمالك ضد فاركو

الجولة 15: الاتحاد ضد الزمالك

الجولة 16: الزمالك ضد المصري

الجولة 17: ايسترن كومباني ضد الزمالك

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات المونديال - الدنمارك ثاني المتأهلين من أوروبا.. والحفاظ على نظافة الشباك 10 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - نتيجة لن ترضي إسبانيا.. السويد تهزم اليونان وتحافظ على الصدارة 10 دقيقة | تصفيات كأس العالم
قائمة بيراميدز – دون عبد الله السعيد.. 21 لاعبا لمواجهة عزام ساعة | الكونفدرالية
تصفيات المونديال – السعودية تواصل انطلاقتها الرائعة.. ولبنان يحقق فوزه الأول والتعادل يحسم دربي الخليج ساعة | تصفيات كأس العالم
في الجول ينشر لائحة العقوبات الجديدة لـ الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
إيفرتون يسعى لضم فقير من بيتيس ساعة | الدوري الإنجليزي
ركلة جزاء صلاح السبب؟ جراحة لـ حارس ميلان ومحاولة لضم حارس آخر 2 ساعة | الدوري الإيطالي
تصفيات المونديال - الفوز الثالث على التوالي.. جنوب إفريقيا تهزم إثيوبيا وتشعل المجموعة 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة