جدول مباريات الزمالك في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري

أسفرت قرعة الدوري المصري 2021-2022 عن مواجهة الزمالك حامل اللقب لغريمه التقليدي الأهلي في الجولة الثالثة.

ثم يحل الفارس الأبيض ضيفا على الإسماعيلي.

ويستضيف الزمالك فريق إنبي في الجولة الأولى وسيلعب ضد مضيفه بيراميدز في الجولة 11.

ويسعى الزمالك للدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي مقتنصا البطولة للمرة 13 في تاريخه.

وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا موعد مباراة الزمالك في الجولة الأولى.

ويلعب الزمالك ضد توسكر الكيني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يومي 16 و22 أكتوبر الجاري.

ترتيب مباريات الزمالك:

الجولة 1: الزمالك ضد إنبي

الجولة 2: طلائع الجيش ضد الزمالك

الجولة 3: الزمالك ضد الأهلي

الجولة 4: الإسماعيلي ضد الزمالك

الجولة 5: الزمالك ضد البنك الأهلي

الجولة 6: سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

الجولة 7: المقاولون العرب ضد الزمالك

الجولة 8: الزمالك ضد غزل المحلة

الجولة 9: سموحة ضد الزمالك

الجولة 10: الزمالك ضد فيوتشر

الجولة 11: بيراميدز ضد الزمالك

الجولة 12: الزمالك ضد الجونة

الجولة 13: مصر للمقاصة ضد الزمالك

الجولة 14: الزمالك ضد فاركو

الجولة 15: الاتحاد ضد الزمالك

الجولة 16: الزمالك ضد المصري

الجولة 17: ايسترن كومباني ضد الزمالك