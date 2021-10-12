جدول مباريات الأهلي في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 16:09
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري المصري جدول مباريات الأهلي خلال الدور الأول من الدوري لموسم 2021-2022.
قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد الفنادق بالقاهرة.
وجاءت مباريات الأهلي في الدور الأول كالتالي:
الأسبوع الأول: الإسماعيلي ضد الأهلي
الأسبوع الثاني: الأهلي ضد البنك الأهلي
الأسبوع الثالث: الزمالك ضد الأهلي
الأسبوع الرابع: الأهلي ضد المقاولون العرب
الأسبوع الخامس: غزل المحلة ضد الأهلي
الأسبوع السادس: الأهلي ضد سموحة
الأسبوع السابع: فيوتشر ضد الأهلي
الأسبوع الثامن: الأهلي ضد بيراميدز
الأسبوع التاسع: الجونة ضد الأهلي
الأسبوع العاشر: الأهلي ضد مصر للمقاصة
الأسبوع 11: فاركو ضد الأهلي
الأسبوع 12: الأهلي ضد الاتحاد السكندري
الأسبوع 13: المصري ضد الأهلي
الأسبوع 14: الأهلي ضد الشرقية إيسترن كومباني
الأسبوع 15: إنبي ضد الأهلي
الأسبوع 16: الأهلي ضد طلائع الجيش
الأسبوع 17: سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري نهاية أكتوبر الجاري.