جدول مباريات الأهلي في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري

أعلنت رابطة الدوري المصري جدول مباريات الأهلي خلال الدور الأول من الدوري لموسم 2021-2022.

قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد الفنادق بالقاهرة.

وجاءت مباريات الأهلي في الدور الأول كالتالي:

الأسبوع الأول: الإسماعيلي ضد الأهلي

الأسبوع الثاني: الأهلي ضد البنك الأهلي

الأسبوع الثالث: الزمالك ضد الأهلي

الأسبوع الرابع: الأهلي ضد المقاولون العرب

الأسبوع الخامس: غزل المحلة ضد الأهلي

الأسبوع السادس: الأهلي ضد سموحة

الأسبوع السابع: فيوتشر ضد الأهلي

الأسبوع الثامن: الأهلي ضد بيراميدز

الأسبوع التاسع: الجونة ضد الأهلي

الأسبوع العاشر: الأهلي ضد مصر للمقاصة

الأسبوع 11: فاركو ضد الأهلي

الأسبوع 12: الأهلي ضد الاتحاد السكندري

الأسبوع 13: المصري ضد الأهلي

الأسبوع 14: الأهلي ضد الشرقية إيسترن كومباني

الأسبوع 15: إنبي ضد الأهلي

الأسبوع 16: الأهلي ضد طلائع الجيش

الأسبوع 17: سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري نهاية أكتوبر الجاري.