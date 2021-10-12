جدول مباريات الأهلي في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - السوبر المصري

أعلنت رابطة الدوري المصري جدول مباريات الأهلي خلال الدور الأول من الدوري لموسم 2021-2022.

قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد الفنادق بالقاهرة.

وجاءت مباريات الأهلي في الدور الأول كالتالي:

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الأسبوع الأول: الإسماعيلي ضد الأهلي

الأسبوع الثاني: الأهلي ضد البنك الأهلي

الأسبوع الثالث: الزمالك ضد الأهلي

الأسبوع الرابع: الأهلي ضد المقاولون العرب

الأسبوع الخامس: غزل المحلة ضد الأهلي

الأسبوع السادس: الأهلي ضد سموحة

الأسبوع السابع: فيوتشر ضد الأهلي

الأسبوع الثامن: الأهلي ضد بيراميدز

الأسبوع التاسع: الجونة ضد الأهلي

الأسبوع العاشر: الأهلي ضد مصر للمقاصة

الأسبوع 11: فاركو ضد الأهلي

الأسبوع 12: الأهلي ضد الاتحاد السكندري

الأسبوع 13: المصري ضد الأهلي

الأسبوع 14: الأهلي ضد الشرقية إيسترن كومباني

الأسبوع 15: إنبي ضد الأهلي

الأسبوع 16: الأهلي ضد طلائع الجيش

الأسبوع 17: سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري نهاية أكتوبر الجاري.

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