قمة مبكرة.. والإعلان عن موعد مواجهتي الأهلي والزمالك ضد بيراميدز

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي والزمالك

أسفرت مراسم قرعة الدوري المصري لموسم 2021-2022 عن إقامة دربي الكرة المصرية في الجولة الثالثة.

وأقيمت قرعة الدوري المصري اليوم الثلاثاء في أحد فنادق القاهرة.

وسوف يستضيف الزمالك منافسه الأهلي في تلك المباراة.

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ولم يتحدد بعد موعد المباراة إذ أنه سيتم الكشف عن مواعيد المباريات بشكل كامل في وقت لاحق.

وسوف يستضيف الأهلي منافسه بيراميدز في الجولة الثامنة.

فيما يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في الجولة 11.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي في الجولة الرابعة.

يذكر أن الدوري المصري سينطلق في الـ25 من شهر أكتوبر الجاري.

وسيقام الدوري بنظامه الطبيعي بمشاركة 18 فريقا يلعبون 34 جولة بعد رغبة الأندية في عدم تغيير النظام.

الأهلي الزمالك بيراميدز في الدوري
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