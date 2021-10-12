قرعة الدوري - لقاء ناري بين الإسماعيلي والأهلي في أول جولة.. والزمالك ضد إنبي

أسفرت قرعة الدوري المصري 2021-2022 عن مواجهة نارية في الجولة الأولى بين الإسماعيلي والأهلي، بينما سيلعب الزمالك حامل اللقب ضد ضيفه إنبي.

وجاءت مباريات الجولة الأولى:

سموحة ضد الاتحاد

المقاولون العرب ضد إيسترن كومباني

فيوتشر ضد فاركو

الزمالك ضد إنبي

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا

بيراميدز ضد مصر للمقاصة

غزل المحلة ضد المصري

الإسماعيلي ضد الأهلي

وينطلق الدوري يوم 25 أكتوبر الجاري وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا عن مواعيد وملاعب المباريات.

ويحمل الزمالك لقب البطولة وتشارك لأول مرة فرق إيسترن كومباني وفاركو وفيوتشر.

وسيجري الدوري بنظامه العادي، دوري من دورين بين الـ18 ناديا بإجمالي 34 جولة.