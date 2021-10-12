عامر حسين يكشف أسباب عدم إعلان جدول الدوري كاملا.. وتوقيت ضغط المباريات

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 15:44

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين عضو لجنة الأندية عن شكل جدول الدوري الممتاز للموسم المقبل وأسباب عدم الإعلان عن جدول الدوري كاملا.

الاتحاد المصري يقيم قرعة منافسات الدوري للموسم الجديد 21-22.

عامر حسين قال في مؤتمر قرعة الدوري: "الأندية صممت على إقامة الدوري بشكله المعتاد وبالتالي سيكون هناك بعض الضغوطات في الدوري الذي سينتهي أغسطس 2022".

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وأضاف "سيكون هناك 100 يوم من التوقفات للمنتخب المصري مع الارتباطات بالأجندة الدولية وكأس العرب وأمم إفريقيا".

وواصل "الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية ستلعب مبارياتها في الدوري بشكل عادي خلال خوض دور المجموعات على أن تبدأ التأجيلات في المراحل الإقصائية".

وتابع "موعد كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي لم يتحدد بعد لذا لم نستطع إصدار الجدول بشكل كامل، سنعلن اليوم عن ثماني جولات وبعد أمم إفريقيا نستطيع إصدار الجدول كاملا حتى نهاية الموسم".

وأتم "الآن وحتى شهر يوليو كل الأشهر بها ارتباطات دولية وقارية وشهر يوليو وأغسطس ليس بهما أي شيء وسيكون ضغط المباريات كبيرا خلالهما".

ومن المنتظر أن تبدأ منافسات الدوري المصري في نهاية أكتوبر الجاري.

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