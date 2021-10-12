رئيس رابطة الأندية يعلن عودة الجماهير للدوري

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 15:42

كتب : عبد الرحمن فوزي

أحمد دياب

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عودة الجماهير مع بداية الجولة الأولى للدوري المصري.

وقال دياب خلال فعاليات قرعة الدوري المصري: "لأول مرة سنذيع مباريات الدوري المصري كاملا بتقنية الـ HD وستتواجد 10 كاميرات بحد أدنى في كل مباراة".

وأضاف "لا توجد كرة قدم بدون جمهور وكلنا نلحم بعودة الجماهير للمدرجات، وبالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات سنختبر عودة الجماهير بحد أدنى 2000 مشجع في كل مباراة، وسيتم تقسيمهم لـ 1000 مشجع لكل فريق".

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ومن المقرر أن يبدأ الدوري المصري في يوم 25 أكتوبر المقبل كما أعلن اتحاد الكرة المصري.

ويعد الزمالك هو حامل اللقب بعد التتويج بالدوري الموسم الماضي للمرة الـ 13 في تاريخه.

الدوري المصري الممتاز أحمد دياب رابطة الأندية المصرية
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