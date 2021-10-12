برشلونة قد يفقد أراوخو في الكلاسيكو بسبب الإصابة

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 15:44

كتب : عبد الرحمن فوزي

رونالد أراوخو - برشلونة

تعرض رونالد أراوخو لاعب برشلونة ومنتخب أوروجواي للإصابة خلال مباراة الأخير ضد الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفاز منتخب الأرجنتين على ضيفته أوروجواي بثلاثة أهداف دون مقابل فجر الإثنين.

وأعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم إصابة اللاعب واستبعاده من مسعكر المنتخب وعودته لبرشلونة للعلاج.

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: برشلونة يدخل سباق التعاقد مع كيسي الشيرنجيتو: لابورتا يرغب في التخلص من ثنائي برشلونة سبورت: صناديق الاستثمار مستعدة لمساعدة برشلونة للتعاقد مع هالاند سبورت: نيوكاسل يستفسر من برشلونة عن إمكانية ضم لينجليه

وكان أراوخو قد شعر بعدم الارتياح في منطقة الفخذ الأيمن أثناء المباراة أمام الأرجنتين، وبعد الفحوصات اتضح تعرضه لإصابة ليفية في عضلة الفخذ.

ويعود اللاعب لبرشلونة ليوضع بين يدي الخدمات الطبية بالنادي لتقييم مدى غيابه للإصابة وبدء عملية العلاج.

وينضم أراوخو لقائمة المصابين في برشلونة، ويواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد 24 أكتوبر.

ويحتل برشلونة حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة ويتبقه له مباراة مؤجلة أمام إشبيلية.

برشلونة أوروجواي رونالد أراوخو الكلاسيكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
جدول مباريات الاتحاد السكندري في الدوري المصري لموسم 21-22 11 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات المونديال - غانا تتصدر مؤقتا بفوز صعب على زيمبابوي 35 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - أسود السنغال تواصل زئيرها وتتأهل للمرحلة النهائية 40 دقيقة | تصفيات كأس العالم
اتحاد الكرة يرفع بدلات الحكام ساعة | الدوري المصري
جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
جدول مباريات الزمالك في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
جدول مباريات الأهلي في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري ساعة | مصر
قمة مبكرة.. والإعلان عن موعد مواجهتي الأهلي والزمالك ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة