برشلونة قد يفقد أراوخو في الكلاسيكو بسبب الإصابة

تعرض رونالد أراوخو لاعب برشلونة ومنتخب أوروجواي للإصابة خلال مباراة الأخير ضد الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفاز منتخب الأرجنتين على ضيفته أوروجواي بثلاثة أهداف دون مقابل فجر الإثنين.

وأعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم إصابة اللاعب واستبعاده من مسعكر المنتخب وعودته لبرشلونة للعلاج.

وكان أراوخو قد شعر بعدم الارتياح في منطقة الفخذ الأيمن أثناء المباراة أمام الأرجنتين، وبعد الفحوصات اتضح تعرضه لإصابة ليفية في عضلة الفخذ.

ويعود اللاعب لبرشلونة ليوضع بين يدي الخدمات الطبية بالنادي لتقييم مدى غيابه للإصابة وبدء عملية العلاج.

وينضم أراوخو لقائمة المصابين في برشلونة، ويواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد 24 أكتوبر.

ويحتل برشلونة حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة ويتبقه له مباراة مؤجلة أمام إشبيلية.