لو باريزيان: راموس قد يشارك أمام أنجيه
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 14:44
كتب : FilGoal
قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إن سيرخيو راموس وخوان بيرنات لاعبي باريس سان جيرمان قد يعودان للمشاركة في المباريات يوم الجمعة ضد أنجيه في الدوري.
خوان بيرنات
النادي : باريس سان جيرمان
سيرخيو راموس
النادي : باريس سان جيرمان
ولم يشارك راموس (35 عاما) في أي مباراة منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري قادما من ريال مدريد.
وعانى المدافع المخضرم من إصابة أخرت ظهوره الأول المرتقب مع النادي الفرنسي.
بينما مواطنه الإسباني بيرنات لم يشارك في أي مباراة منذ أكثر من عام، منذ سبتمبر 2020.
وعانى بيرنات من إصابة بقطع في الرباط الصليبي واقتربت عودته لصفوف باريس.
ويستضيف باريس فريق أنجيه مساء الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري.
وبعد 4 أيام سيلعب ضد ضيفه لايبزيج الألماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.