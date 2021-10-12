جوتا يعود لـ ليفربول مبكرا بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم انسحاب ديوجو جوتا من معسكر المنتخب مبكرا وعودته لصفوف ليفربول بسبب الإصابة.

جوتا تعرض للإصابة في معسكر البرتغال ولم يشارك في التوقف الدولي الحالي ومع كونه غير متاح لمواجهة لوكسمبورج اليوم في تصفيات كأس العالم فجاء القرار بعودته لليفربول.

الاتحاد البرتغالي قال في بيانه: "جوتا انسحب من معسكر المنتخب بموافقة فيرناندو سانتوس مدرب المنتخب بسبب عدم جاهزيته لمواجهة لوكسمبورج".

مشاركة اللاعب أمام واتفورد السبت المقبل ستكون في محل شك حتى إجراء الفحوصات الطبية من جديد في ليفربول حسب تأكيدات ذا أثليتك.

فرناندو سانتوس مدرب البرتغال قال في وقت سابق أمس: "سأتخذ القرار بشأن جوتا قريباً، وإذا لم يتمكن من اللعب، فسيعود إلى ليفربول".

وأضاف "لقد تدرب في صالة الجيمانيزيوم اليوم، لكنه لم يتدرب مع باقي الفريق، ولذلك فإن احتمالات مشاركة جوتا أمام لوكسمبورج ضئيلة".

وأتم "إذا رأينا أنه في حالة تجعله يستطيع الجلوس على مقاعد البدلاء ثم الدخول كبديل، فلا بأس بذلك. وإذا كانت حالته دون ذلك، فلن نخاطر بإشراكه".

منتخب البرتغال يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن المنتخب الصربي المتصدر، والذي لعب 6 مباريات، مقابل 5 لزملاء كريستيانو رونالدو.