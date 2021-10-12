موندو ديبورتيفو: برشلونة يدخل سباق التعاقد مع كيسي

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 14:28

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - ميلان

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن برشلونة يرغب في التعاقد مع فرانك كيسي لاعب وسط ميلان.

فرانك كيسي

النادي : ميلان

برشلونة

ليدخل بذلك الفريق الكاتالوني صراع الحصول على اللاعب الإيفواري البالغ عمره 24 عاما والذي ذكرت تقارير اهتمام مانشستر يونايتد به.

وينتهي عقد كيسي مع ميلان في يونيو المقبل ولم يصل اللاعب إلى اتفاق مع النادي للتجديد.

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ويلعب كيسي في ميلان منذ 2017.

مثل الفريق في 191 مباراة وسجل 30 هدفا وأرسل 15 تمريرة حاسمة.

ولعب كيسي لأتالانتا وتشيزينا ومثل منتخب كوت ديفوار في 48 مباراة وسجل 4 أهداف.

كيسي برشلونة
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