تصفيات المونديال - اليابان تقهر العملاق ريان وتلحق بـ أستراليا أول هزيمة

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 14:10

كتب : FilGoal

اليابان

حققت اليابان فوزا هاما اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بإسقاط ضيفتها العنيدة أستراليا بنتيجة 2-1 على ملعب سايتاما.

وفاز محاربو الساموراي في ملعبهم لأول مرة في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال بعدما استطاعوا التغلب على الحارس المتألق العملاق ماتيو راين الذي ذاد عن مرماه كثيرا.

وسجل أو تاناكا هدفا مبكرا لليابان في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن تحصل أستراليا على ركلة جزاء في الدقيقة 68 احتسبها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم.

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لكن الجاسم عدل قراره واحتسب ركلة حرة من على حافة منطقة الجزاء سددها أيدين هروسيتش مباشرة في الشباك مسجلا التعادل لفريق ساكاروز.

وهاجم اليابانيون مرمى منافسهم بضراوة وتألق ريان بشكل غير عادي قبل أن يحاول إبعاد كرة مرتفعة انتهت بتسجيل عزيز بهيش هدفا ذاتيا في الدقيقة 85.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 6 نقاط بعد 4 جولات واستمرت ثالثة في ترتيب المجموعة الثانية خلف أستراليا والسعودية المتصدرتين بتسع نقاط.

بينما تلقت أستراليا الهزيمة الأولى في المرحلة الثالثة من التصفيات بعدما حققت 3 انتصارات متتالية.

وفي إطار المجموعة ذاتها تلعب السعودية ضد الصين مساء اليوم وتستضيف عمان فريق فيتنام.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى المونديال مباشرة بينما يلعب الثالث ضد نظيره من المجموعة الأولى والفائز منهما يخوض ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى.

وفي نوفمبر المقبل ستلعب أستراليا ضد السعودية والصين بينما تواجه اليابان منتخبي فيتنام وعمان.

اليابان أستراليا تصفيات كأس العالم
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