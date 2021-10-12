الشيرنجيتو: لابورتا يرغب في التخلص من ثنائي برشلونة

يرغب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في التخلص من الثنائي صامويل أومتيتي وفيليبي كوتينيو خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

بحسب برنامج الشيرنجيتو، فإن صامويل أومتيتي ليس في حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان مع غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابة.

أومتيتي كان قريبا من العودة لناديه الأصلي ليون الصيف الماضي ولكنه طلب الحصول على باقي عقده من برشلونة قبل الرحيل حسب تأكيدات صحيفة سبورت.

كوتينيو قد تكون وجهته المقبلة الدوري الإنجليزي من جديد مع احتمالية وجود اهتمام من ليفربول واستفسار نيوكاسل عن اللاعب أيضا.

ولعب كوتينيو 6 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمجموع دقائق 251 دقيقة.

برشلونة يتواجد في المركز التاسع للدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.