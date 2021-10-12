بلجيكا: نساند مارتينيز بنسبة 100%

شدد بيتر بوسارت المدير التنفيذي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم على دعم مؤسسته لروبرتو مارتينيز مدرب المنتخب المحلي رغم احتلاله المركز الرابع في دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وعجزت بلجيكا، التي تضم لاعبين مميزين مثل إدين هازارد وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو، مرة أخرى عن التتويج بلقب بخسارتها أمام فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

لكن الاتحاد المحلي يساند المدرب الإسباني مارتينيز، فقال بوسارت لصحيفة Het Nieuwsblad:"إنه الرجل المناسب للوظيفة".

وأضاف "سنسانده بنسبة 100%، لكن علينا التعلم من لقاء فرنسا الذي قدمنا فيه أفضل وأسوأ أداء منذ وقت طويل".

وحققت بلجيكا أسبقية ممتازة أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم بالتقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول.

لكنها سقطت بقوة في النصف الثاني من المواجهة لتخسر أمام بطلة العالم بنتيجة 3-2.

ثم خسرت بنتيجة 2-1 أمام مضيفتها إيطاليا لتحتل المركز الرابع.

ويقود مارتينيز (48 عاما) منتخب بلجيكا منذ أغسطس 2016.

احتل مع الفريق المركز الثالث في كأس العالم 2018 وودع يورو 2020 من الدور ربع النهائي أمام إيطاليا.

ويمتد عقد مارتينيز مع بلجيكا إلى يونيو المقبل.

واقترب الفريق من التأهل لكأس العالم قطر 2022.