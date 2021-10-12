كوليبالي: من العار عدم ترشح ميندي للكرة الذهبية

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 12:51

كتب : عبد الرحمن فوزي

إدوارد ميندي

استنكر كاليدو كوليبالي لاعب نابولي ومنتخب السنغال عدم ترشح مواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي لجائزة الكرة الذهبية.

إدوارد ميندي

النادي : تشيلسي

كاليدو كوليبالي

النادي : نابولي

السنغال

وأعلنت صحيفة فرانس فوتبول قائمة من 30 لاعبا مرشحين للفوز بالجائزة ولم يدخل ميندي القائمة.

وقال كوليبالي في تصريحات صحفية أثناء معسكر منتخب السنغال: "من العار عدم وجود ميندي بين المرشحين، أول حارس مرمى إفريقي يفوز بدوري أبطال أوروبا".

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واستمر "يجب أن نواصل العمل ونمضي قدما، ومضاعفة عمل بعض الناس لكي يحكم علينا بشكل صحيح".

وأضاف "إدوارد شخص إيجابي، تحدثنا عنها معا وسيستمر في القتال ليكون جزءا منها، بالنسبة لي لديه مكان بين هؤلاء الثلاثين لاعب".

وساهم ميندي في تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي، بالإضافة للقب كأس السوبر الأوروبي.

ونجح ميندي الموسم الماضي في الخروج بشباك نظيفة في 25 مباراة، خلال 44 مباراة شارك فيها مع تشيلسي.

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