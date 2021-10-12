سبورت: صناديق الاستثمار مستعدة لمساعدة برشلونة للتعاقد مع هالاند

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تلقي برشلونة لاقتراحات من صناديق الاستثمار لمساعدة النادي في التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

خوان لابورتا كان أول من أجرى اجتماعا مع مينو رايولا وكيل اللاعب ووالده خلال شهر أغسطس الماضي، ولكن تم التأكيد على أن الاجتماع كان ضمن جولة أجراها رايولا ووالد هالاند حول أوروبا والتي شهدت اجتماعهم مع أكثر من نادي.

وفقا لسبورت فإن إدارة برشلونة قد وضعت هالاند كالنجم الرئيسي الذي يسعى النادي للحصول عليه خلال الموسم المقبل، ولذلك قرر أكثر من صندوق للاستثمار الاقتراح للمساعدة في التعاقد معه، بعد دراسة الصفقة وتبين أنها قابلة للاستثمار.

التحدي الأكبر في الصفقة، سيكون امتلاك برشلونة لسقف رواتب يكفي للتعاقد مع هالاند في الموسم المقبل أم لا.

التعاقد مع اللاعب سيكلف خزينة النادي 75 مليون يورو كقيمة الشرك الجزائي الذي سيفعل في عقد اللاعب مع دورتموند بعد نهاية الموسم، بالإضافة إلى راتب اللاعب والعمولة الكبيرة التي سيطلبها رايولا ووالد اللاعب.

صفقة هالاند ستكون تحد اقتصادي للنادي الذي سيتعاقد معه، وخصوصا برشلونة الذي دفع أموالا كثيرة للتعاقد مع لاعبين خلال المواسم الماضية ولم تفيد النادي بقدر ما أضرته من الوقوع في مشاكل مالية.

تعتبر إدارة النادي أن التعاقد مع هالاند سيكون هو الحافز الرئيسي لإثارة الجماهير مرة أخرى بعد السنين الماضية التي مرت بصعوبة على الفريق ولعبه بجانب شباب الفريق مثل بيدري وأنسو فاتي سيعطي قوة وعمق لتشكيل برشلونة.

وعلى الجانب الآخر فالاعب سيكون عليه الاختيار أيضا، مع العلم بأنه سيكون هو النجم الأوحد للفريق في حال التعاقد معه وهو ما لن يحدث في باريس سان جيرمان أو في ريال مدريد إذا تم التعاقد مع كيليان مبابي.

اللاعب صاحب الـ 21 عاما شارك مع دورتموند خلال الموسم الحالي في 8 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا وصناعة 4 آخرين.