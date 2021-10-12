تيتي: نيمار لن يصنع الفارق دائما

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

نيمار

دافع تيتي مدرب البرازيل عن لاعبه نيمار بعد تعادل الفريق بلا أهداف أمام مضيفته كولومبيا مساء الأحد في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال تيتي في تصريحات صحفية:"نيمار كان جيدا، مثل باقي الفريق".

وواصل "ربما تتوقعون منه فعل أشياء استثنائية دائما، أن يصنع الفارق دائما".

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واستمر "لاعب استثنائي لأنه يقدم لحظات مميزة، لكن ليس دائما. نيمار لاعب مختلف، نعرف ذلك".

وأتم "تعرض لرقابة شديدة، وصلت في بعض الأحيان إلى لاعبين وليس واحدا".

وتعادلت البرازيل لأول مرة في التصفيات بعدما فازت في أول 9 جولات لكنها استمرت متصدرة للترتيب ورصيدها 28 نقطة.

وتستضيف البرازيل فريق أوروجواي فجر الجمعة في الجولة 12 من التصفيات.

نيمار البرازيل
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