أحمد ناجي: الحضري أكثر شخص يريد أن يكون الشناوي وأبو جبل الأفضل.. هذا الفارق بين مباراتي ليبيا

يرفض أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق ما يتردد عن وجود خلافات بين محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة ومدربه عصام الحضري.

وتعرض الشناوي لإصابة في لقاء مصر وليبيا أمس الإثنين في رابع جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وترك اللقاء في الشوط الأول.

والتقطت الكاميرات انفعال من الشناوي على الحضري أثناء خروجه من المباراة.

وقال أحمد ناجي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" تعليقا على الواقعة: "رافض ما يقال حول أن الشناوي قال لماذا جعلتني أسدد؟ هل سمعه أحد؟".

وواصل "أنا أرى أن الشناوي قال إنني منزعج من أن الإصابة أتت في وقت غير مناسب فهناك مباريات للمنتخب وإفريقيا مع الأهلي والحضري يواسيه، وهذا حديث مشروع جدا".

وشدد "هل سمع أحد الشناوي يقول لماذا جعلتني أسدد؟ هذا حديث غير منطقي وغير واقعي".

وتابع ناجي "الحضري أكثر شخص في الدنيا يريد الشناوي وأبو جبل الأفضل في العالم ويريد منهما أن يظهرا عمله وأنه مدرب جيد، وأقول للجميع تحلوا بالهدوء"

وأكمل "الحضري بدأ مسيرته التدريبية مع أعظم منتخب في إفريقيا ويريد الحفاظ على مكانه".

وبسؤاله هل لعب الشناوي وهو مصاب أجاب "قلت المباراة الماضية من الناحية النفسية لو هناك شيء بسيط لكن هو من سيتحمل ضغوط أكثر فربما".

واستدرك "لكنه خاض المباراة الماضية بكامل الجاهزية وأخرج كرة إعجازية فكان سليم بنسبة 100%".

وأوضح ناجي "الفارق بين المباراتين أنه في اللقاء الثاني لم يكن هناك تدريبا مجرد استشفاء وخوض المباراة".

وعن رأيه في مشاركة أبو جبل في اللقاء قال: "أبو جبل قام بتصد رائع وتحلى بالثبات فور مشاركته لكنه قدم أداء تمتع بالهدوء والرزانة".

وأتم ناجي تصريحاته "نتمنى التوفيق لمصر والدعم للحضري هذا رجل خدم مصر لـ25 سنة لا نريد كل هفوة أن يكون هناك رواسب وأشياء من الماضي ويجب أن نتحلى بالإيجابية، فكادر مثل هذا سيصبح شيئا جيدا في المستقبل".