ماونت: الفوز بالكرة الذهبية؟ أشك.. لكن لا تدري ما سيحدث

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 10:54

كتب : FilGoal

ميسون ماونت - إنجلترا - كرواتيا

استبعد ميسون ماونت لاعب تشيلسي وإنجلترا فوزه بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول سنويا لأفضل لاعب في العالم باختيار صحفيين.

ماسون ماونت

النادي : تشيلسي

وترشح ماونت ضمن 30 لاعبا للجائزة يوم الجمعة وسيُعلن الفائز في 29 نوفمبر المقبل. (طالع القائمة كلها)

وقال ماونت في تصريحات صحفية:"الفوز بالكرة الذهبية؟ أشك، لكن لا تدري ما سيحدث".

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وأضاف اللاعب البالغ عمره 22 عاما "أهم شيء بالنسبة لي هو استمرار محاولة تحسين المستوى. سعيد بترشحي للجائزة، وجودي بجانب هذه الأسماء يبقى حلما".

وأتم "بعد كل سنوات العمل الجاد والتفاني، أمر مثل هذا يعكس ما حققته. لكنها مجرد بداية، لن أتوقف الآن".

وقدم ماونت عاما مميزا مع ناديه تشيلسي وتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وشارك مع إنجلترا في 5 مباريات في يورو 2020 التي احتل وصافتها.

وشارك ماونت في 8 مباريات مع تشيلسي في الموسم الجاري وأرسل تمريرة حاسمة.

ماونت الكرة الذهبية
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