صن: لامبارد المرشح الأول لقيادة نيوكاسل

لا تزال الصحف الإنجليزي تسعى لمعرفة ما يدور في جدران نيوكاسل يونايتد بثوبه الجديد بعدما انتقلت ملكيته إلى مستثمرين جدد أبرزهم صندوق الاستثمار السعودي.

ومع توقع إجراء تغيير شامل في الفريق يبدو المدرب ستيف بروس راحلا لا محالة عن منصبه.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس يوم الإثنين أن بروس قد يرحل خلال أيام، قبل مباراة الفريق المقبلة ضد توتنام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتبت تقارير العديد من المرشحين لخلافة الإنجليزي، آخرها ما ذكرته صحيفة صن أن فرانك لامبارد هو الخيار الأول لقيادة نيوكاسل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن لامبارد (43 عاما) هو المرشح الأبرز لقيادة فريق ماجبايز.

ولم يدرب لامبارد، نجم إنجلترا السابق، أي فريق منذ أقيل من تدريب تشيلسي في يناير الماضي.

نتائج فريق بلوز، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، المتواضعة في النصف الأول من الموسم الماضي عجلت برحيل نجمه السابق ليخلفه توماس توخيل الذي قاد النادي لتزعم القارة العجوز.

وفي وقت سابق كتبت صحيفة دايلي ميل أن أبرز المشرحين لقيادة نيوكاسل هم لوسيان فافر، المدير الفني الأسبق لدورتموند، وستيفن جيرارد وبرندان رودجرز مدربي رينجرز وليستر سيتي على الترتيب.