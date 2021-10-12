مواعيد مباريات اليوم 12 أكتوبر 2021.. تصفيات المونديال وقرعة الدوري المصري

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 10:10

كتب : FilGoal

المغرب - غانا

تجري اليوم الثلاثاء قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز والتي تنطلق الساعة 3 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وتستكمل تصفيات كأس العالم قطر 2022 وتستضيف السعودية فريق الصين (7 مساء - SSCC Sports 7).

وتحل الجزائر ضيفة على النيجر (6 مساء - SSCC Sports 3).

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ويواجه المغرب مضيفته غينيا (9 مساء - SSCC Sports 3).

وتلعب السنغال ضد مضيفتها ناميبيا (3 مساء - SSCC Sports 3).

وفي آسيا تستضيف اليابان فريق أستراليا (12:14 مساء - SSCC Sports 7).

وتتحدى إيران ضيفتها كوريا الجنوبية (3:30 مساء - SSCC Sports 5).

وفي القارة العجوز تستضيف إنجلترا فريق المجر (8:45 مساء - beIN Sports 1 Premium).

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https://www.filgoal.com/matches/?date=2021-10-12

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مواعيد مباريات اليوم 12 أكتوبر 2021.. تصفيات المونديال وقرعة الدوري المصري 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
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