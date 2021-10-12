كيروش: لم نصل للمستوى المطلوب.. والتأهل للمونديال ليس مهمة سهلة لكنني واثقا

هنأ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لاعبيه والجماهير على الفوز الهام أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وشدد كيروش أن ذلك ليس المستوى المطلوب لكن اللاعبون استحقوا الفوز ولا يزال هناك الكثير من أجل التطور.

وكان منتخب مصر قد تغلب على ليبيا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لينفرد الفراعنة بالصدارة بفارق 4 نقاط قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وقال كيروش عبر قناة أون تايم سبورتس: "أتوجه بالتهنئة للاعبين فهم يستحقون أن يكونوا في قلوب مشجعيهم لأنهم قاتلوا وحققوا فوزا هاما في خطوة نحو المرحلة الإقصائية".

وأضاف "المهم الآن أن نستمر ولا يزال أمامنا المشوار طويلا، ليس هذا المستوى الذي نسعى إليه ولكن سنستمر في التطور".

وتابع "هنأت اللاعبين في غرفة خلع الملابس وقلت لهم أمامنا طريق طويل وهذه فقط البداية ولكن بالتأكيد أريد التحدث عن لاعب واحد فقط وهو نجم كبير، هذا اللاعب هو منتخب مصر".

وأوضح كيروش "أمامنا فرص كثيرة لتطوير المستوى لا يزال أمامنا توقف دولي آخر وكأس العرب وأمم إفريقيا ثم بعد ذلك المنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم".

ويتأهل متصدر المجموعة إلى المرحلة الإقصائية من تصفيات كأس العالم.

وبالحديث عن أرضية الملعب قال كيروش: "علينا التأقلم واللعب تحت أي ظروف سواء داخل ملعبنا أو خارجه وأيا كانت حالة الملعب أو وجود أمطار".

أما عن إمكانية ضم لاعبين آخرين شدد "المنتخب المصري كالبيت له أبواب وشبابيك مفتوحة دائما، من هم في المنزل عليهم القتال للحفاظ على أماكنهم ومتأكد أن الفرصة ستتاح للأفضل".

وبالحديث عن مشاركة محمد الشناوي مصابا أجاب "أنا لا أتحدث عن مثل هذه الأشياء ما أعلمه أن الشناوي الآن تعرض للإصابة وكوكا أصيب أثناء عمليات الإحماء".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر "التأهل لكأس العالم ليس مهمة سهلة سواء للمدير الفني أو اللاعبين، هناك لحظات سنكون سعداء مثل اليوم وأخرى ليست كذلك، يجب أن نكون متحدين في كل الظروف والتفكير دائما من أجل المنتخب".

واختتم كيروش تصريحاته "كرة القدم ليست قطعة حلوى والتأهل صعب ولكنني على ثقة أننا سنكون من المتأهلين في النهاية".