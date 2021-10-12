رسالة من الحضري لحراس مرمى المنتخب بعد الفوز على ليبيا

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 00:23

كتب : FilGoal

عصام الحضري وحراس مرمى منتخب مصر

هنأ عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الجماهير على الفوز على ليبيا ووجه رسالة إلى حراس المرمى.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وتغلب منتخب مصر خارج ملعبه على ليبيا بثلاثة أهداف دون مقابل ليقترب أكثر من المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز المنتخب وثلاث نقاط مهمة في مشوار التصفيات".

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وتابع "ألف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك يا أبو جبل ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام وجودك واستعدادكم في أي توقيت".

واختتم تصريحاته "تكونوا على قدر المسؤولية ونفس المستوى وإن شاء الله موفقين دائما يا رجالة".

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني قبل جولتين من ختام التصفيات.

ويتأهل أول المجموعة إلى المرحلة الختامية من التصفيات لمواجهة فريق آخر وفقا للقرعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل أحدهما إلى كأس العالم.

وكان محمد الشناوي قد تعرض للإصابة في الدقيقة 25 وتم استبداله اضطراريا بنزول محمد أبو جبل بدلا منه.

منتخب مصر مصر عصام الحضري محمد الشناوي
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