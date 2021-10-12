وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري

شدد وائل جمعة مدير منتخب مصر أن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة خاض مباراة ليبيا وهو سليم بنسبة 100% دون أي إصابة.

وفاز منتخب مصر على ليبيا يوم الإثنين بثلاثية دون رد في رابع جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وشهدت المباراة إصابة الشناوي في الشوط الأول وخروجه مستبدلا وظهرت لقطة لجدال بينه وبين مدربه عصام الحضري.

وقال وائل جمعة لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة: "هل لعب الشناوي مصابا؟ لا لعب المباراة وهو سليم بنسبة 100% وكيروش لم يكن ليشركه لو هناك شك في إصابته".

وبسؤاله عما حدث بين الشناوي والحضري أجاب "الشناوي كان يشرح كيفية إصابته هو تدرب وهو سليم بنسبة 100% في اليومين الماضيين، والإصابة حدثت بشكل طبيعي خلال المباراة".

وعن اللقاء قال: "قدمنا مباراة جيدة جدا والكل عمل بشكل مميز حضرنا أنفسنا للمباراتين بطريقة جيدة وفوز هام يضعنا في مكاننا الطبيعي في الصدارة وخطوة تقربنا من المرحلة النهائية من التصفيات".

وأضاف "نبدأ من يوم الثلاثاء الاستعداد مباشرة لمباراتي أنجولا والجابون، كل اللاعبين بذلوا كل ما لديهم ولم يقصر أي شخص".

وعن أرضية ملعب المباراة ذات النجيل الصناعي وهل واجه منتخب مصر صعوبة في اللعب عليها قال: "كيروش حضر اللاعبين لفكرة الملعب بشكل جيد جدا وحضرهم لمواجهة أي ظروف، الموضوع كان صعبا في أول 5 دقائق ودخلنا للمباراة بعد ذلك وأهدرنا الفرص وسجلنا هدفين في الشوط الأول".

وأتم وائل جمعة حديثه "ما حدث اليوم ضد ليبيا هو الطبيعي من منتخب مصر ومنتخب ليبيا فريق مميز وليس معنى انتصارنا عليه 3-0 إنه منتخب غير جيد بالعكس، نحن نجحنا في الحد من خطورته اليوم".