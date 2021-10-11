تصفيات المونديال – التشيك تؤمن الوصافة لجولة أخرى وويلز تستمر في المطاردة

فاز منتخب التشيك على بيلاروسيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كازان في روسيا ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم باتريك شيك للتشيك بالهدف الأول في الدقيقة الـ 22 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من مايكل ساديليك.

وفي الدقيقة الـ 65 أضاف آدم هلوزيك الهدف الثاني للتشيك بعدما تلقى تمريرة من باتريك شيك الذي صنع الهدف بنفسه تلك المرة.

وفي المباراة الأخرى في المجموعة حقق منتخب ويلز الفوز على بيلاروسيا بهدف دون مقابل.

سجل هدف المباراة الوحيد كيفير موور بعد متابعة لرأسية المدافع ميفام ليضعها موور في المرمى.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة الخامسة كالآتي

1- بلجيكا (16).

2- التشيك (11) +3.

3- ويلز (11) +1.

4- إستونيا (4).

5- بيلاروسيا (3).

ويلتقي منتخب ويلز في مباراته المقبلة مع بيلاروسيا يوم السبت 13 نوفمبر، بعدها سيلتقي مع بلجيكا يوم 16 نوفمبر.

بينما يتبقى للتشيك مباراة واحدة فقط ستكون أمام إستونيا يوم الخميس 16 نوفمبر.