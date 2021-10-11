تصفيات المونديال - تعثر كرواتيا وفوز روسيا يشعل المجموعة الثامنة

اشتعل صراع خطف بطاقة التأهل في المجموعة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بعد تعثر منتخب كرواتيا وفوز روسيا.

تعثر منتخب كرواتيا على ملعبه أمام سلوفاكيا بهدفين لكل منهما ليفرط في الصدارة لصالح روسيا التي خطفت الفوز من سلوفينيا خارج ملعبها بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب روسيا رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة بينما تراجع منتخب كرواتيا للمركز الثاني بـ 17 نقطة وفقد منتخبا سلوفاكيا وسلوفينيا حظوظهما بـ 10 نقاط لكل منهما.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما صاحب المركز الثاني يلعب ملحق في محاولة جديدة للتأهل.

وتأخر منتخب كرواتيا في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن يسجل لوكا مودريتش التعادل في الدقيقة 71.

وشهد اللقاء إثارة كبرى بتسجيل كرواتيا هدف ثالث في الدقيقة 83 قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو لتفقد كرواتيا نقطتين ثمينتين.

وفي سيناريو مشابه خطف منتخب روسيا فوزا ثمينا على حساب سلوفينيا خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجلت جميع الأهداف في الشوط الأول، وكادت سلوفينيا أن تقلب حسابات المجموعة بهدف التعادل في الدقيقة 77 لكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ويلعب منتخب روسيا مباراته المقبلة يوم 11 نوفمبر أمام قبرص متذيل الترتيب في الجولة قبل الأخيرة، بينما يحل منتخب كرواتيا ضيفا على مالطا ضمن مباريات الجولة التاسعة.

ويحل منتخب روسيا ضيفا على كرواتيا في ختام دور المجموعات يوم 14 نوفمبر في مباراة قد تكون الحاسمة لبطاقة التأهل إلى كأس العالم.