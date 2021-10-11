بعد الثلاثية.. 8 أرقام تحققت لمصر بالفوز على ليبيا

ثلاثة أهداف ضد ليبيا رفعت رصيد المنتخب المصري للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

فوز المنتخب المصري جاء عن طريق أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي على حساب المنتخب الليبي في ملعب شهداء بنينا.

FilGoal.com يستعرض لكم أرقام تحققت من فوز مصر على ليبيا في تصفيات كأس العالم

-الهدف الدولي الأول لأحمد فتوح مع المنتخب المصري في المشاركة السادسة له مع الفراعنة.

-سجل مصطفى محمد هدفه الدولي الثاني مع المنتخب المصري في 8 مباريات.

-للمرة الأولى يسجل ويصنع مصطفى محمد في مباراة واحدة مع منتخب مصر.

-شارك أبو جبل في مباراته الثالثة مع المنتخب المصري بعد مباراة سيراليون في مارس 2011 ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وأمام ليبيريا وديا سبتمبر الماضي

-حافظ المنتخب المصري على نظافة شباكه في 3 من أصل 4 مباريات لعبها في تصفيات كأس العالم حتى الآن.

-شارك طارق حامد مع المنتخب المصري في المباراة الـ50 الدولية له مع الفراعنة.

-سجل رمضان صبحي مع المنتخب المصري للمرة الثانية في 34 مباراة والمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات وتحديدا في 29 مارس 2016 أمام نيجيريا.

-حقق المنتخب المصري الانتصار الأكبر له في تاريخ مواجهاته خارج أرضه أمام ليبيا، في 7 مباريات سابقة خارج أرض مصر حقق الفراعنة الفوز مرتين بنتيجة 1-0 و2-0 وخسر في مناسبتين وتعادل ثلاث.