النقطة العاشرة.. مصر تغتال أحلام ليبيا بثلاثية في بنغازي وتحلق بالصدارة

قدم منتخب مصر مباراة جميلة انتصر فيها على مضيفه ليبيا بثلاثية دون رد اليوم الإثنين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحل منتخب مصر ضيفا على ليبيا في ملعب شهداء بنينا في بنغازي في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

افتتح أحمد فتوح أهداف اللقاء في الدقيقة 39 بتسديدة زاحفة.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني للفراعنة برأسية جميلة سددها عكس تجاه الحارس الليبي.

وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث بتسديدة ساقطة في الدقيقة 71.

وأصبح ذلك الانتصار هو الثاني للفراعنة تحت قيادة مدربه الجديد كارلوس كيروش بعد الفوز على ليبيا في مصر يوم الجمعة الماضية بهدف دون رد.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى عشرة نقاط ليتصدر بهم المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد منتخب ليبيا عند ست نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرا أنجولا رابعا بثلاث نقاط.

ويحتاج منتخب مصر للحصول على ثلاث نقاط من مباراتيه المتبقيتين للتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

ويواجه منتخب مصر منافسه أنجولا خارج مصر في التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر، قبل استضافة الجابون في الجولة الأخيرة.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لمنتخب مصر خارج ملعبه في تصفيات المونديال منذ الفوز على الكونغو في عام 2018 في تصفيات المونديال الذي أقيم في روسيا.

لكن بشكل عام هو أول انتصار منذ الفوز على توجو خارج مصر في عام 2020 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وبدأ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر المباراة بالتشكيل ذاته الذي خاض به لقاء الذهاب والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أحمد فتوح- أحمد حجازي- محمود حمدي "الونش"- أكرم توفيق

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني

في الوسط الهجومي: عمر مرموش- عبد الله السعيد- محمد صلاح

في الهجوم: مصطفى محمد

فيما أجرى مدرب ليبيا خافيير كليمنتي أربعة تبديلات بمشاركة علي سلامة ومحمد الطبال وفيصل البدري وحمدو الهوني بدلا من محمد المنير ومحمد التهامي ومحمد صولة وعمر الخوجة.

وجاء تشكيل ليبيا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد نشنوش

في الدفاع: معتصم صبو- سند الورفلي- علي سلامة- عبد الله شريف

في الوسط: محمد الطبال- معتصم المصراتي- فيصل البدري- مؤيد اللافي- حمدو الهوني

في الهجوم: محمد زعبية

ثنائية مصرية جميلة

بدأت المباراة بشكل حذر من قبل المنتخبين وسط انحصار للعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة الخامسة سقط سند الورفلي لاعب ليبيا مغشيا عليه بعد تدخل مع مصطفى محمد وهرع الجهاز الطبي للمنتخبين لعلاج اللاعب الذي استفاق سريعا.

وفشل محمد صلاح في المرور من لاعب ليبيا لتسديد الكرة بيسراه.

وجاءت أخطر فرص ذلك الشوط في الدقيقة 21 بعدما مرر عبد الله السعيد بينية جميلة إلى عمر مرموش الذي راوغ الحارس وسدد لكن تسديدته ذهبت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 25 سقط محمد الشناوي حارس مرمى ليبيا مصابا دون تدخل وتم استبداله بمحمد أبو جبل.

وأرسل عمرو السولية تمريرة طولية وركض صلاح سريعا ولكن تدخل من مدافعي ليبيا حرماه من التسديد وتسبب أحدهما في ارتكاب قائد منتخب مصر لخطأ.

وفي الدقيقة 39 ومن هجمة منظمة أنهاها مصطفى محمد ببينية أطلق أحمد فتوح تسديدة زاحفة سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر.

ولاحت فرصة خطيرة لمنتخب ليبيا بعرضية من الناحية اليسرى قابلها مؤيد اللافي بتسديدة لكنها ذهبت ضعيفة لخارج الملعب.

واحتسب الحكم فيكتور جوميز أربع دقائق وقت بدل من ضائع، وفي الدقيقة الأخيرة أرسل عمر مرموش عرضية رائعة قابلها مصطفى محمد برأسية جميلة في الشباك عكس تجاه الحارس ليعلن عن الهدف الثاني لمنتخب مصر.

رمضان يقتل اللقاء

بدأ الشوط الثاني بتبديل من منتخب ليبيا بمشاركة الهادي السنوسي بدلا من محمد الطبال.

وأطلق مرموش تسديدة مقوسة مرت بجوار مرمى ليبيا.

وأجرى منتخب ليبيا تبديلا ثانيا في الدقيقة 54 بمشاركة محمد المنير بدلا من عبد الله الشريف.

وكاد حمدو الهوني يقلص النتيجة لمنتخب ليبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن محمد أبو جبل تصدى له.

وسيطر منتخب ليبيا بشكل أكبر على اللقاء في تلك الدقائق.

وأطلق مصطفى محمد تسديدة قوية في الدقيقة 62 لكن حارس ليبيا حولها إلى ركلة ركنية.

وأجرى منتخب ليبيا تبديلا ثالثا في الدقيقة 67 بمشاركة معاذ عيسى بدلا من حمدو الهوني.

وفي الدقيقة 71 انطلق صلاح مسرعا بالكرة ومرر بينية جميلة إلى رمضان صبحي الذي سددها ساقطة لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الثالث لمنتخب مصر.

وعقب أربع دقائق أجرى منتخب مصر تبديلين بمشاركة باهر المحمدي وطارق حامد بدلا من أكرم توفيق وعبد الله السعيد.

وأجرى منتخب ليبيا تبديلا في الدقيقة 85 بمشاركة عمر الخوجة بدلا من فيصل البدري.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بانتصار كبير لمنتخب مصر بثلاثية دون رد.