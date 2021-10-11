تصفيات المونديال - ألمانيا أول المتأهلين برباعية في مقدونيا

فاز منتخب ألمانيا على مقدونيا الشمالية بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم كاي هافيرتز لألمانيا في الدقيقة الـ 50 بعد انفراد تام لثلاثة لاعبين انتهت بتمريرة من توماس مولر لهافيرتز الذي أسكن الكرة في الشباك الفارغة.

وفي الدقيقة الـ 70 أضاف تيمو فيرنر الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة رائعة من مولر لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

وعاد فيرنر بعد ثلاث دقائق فقط ليسجل الهدف الثاني له والثالث لألمانيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 84 أنهى البديل جمال موسيالا رباعية ألمانيا مستغلا تمريرة من كريم أديمي وضعته في حالة انفراد ليسدد في المرمى بنجاح.

وفي مباراة أخرى في المجموعة فاز منتخب رومانيا على أرمينيا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

سجل هدف رومانيا الوحيد اللاعب أليكساندرو ميتريتا في الدقيقة الـ 26 برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها رافازان مارين.

وفي المباراة الثالثة حقق منتخب إيسلندا الفوز على ليشتنتشتاين بأربعة أهداف دون مقابل.

تقدم ستيفان ثوردارسون في الدقيقة الـ 19 بصناعة من جون داجور ثورتينسون.

وفي الدقيقة الـ 35 أضاف ألبيرت جودموندسون الهدف الثاني لأيسلندا من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وشهدت المباراة طرد مارتن ماركسير لاعب ليشتنشتاين في الدقيقة الـ 63 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وعاد جودموندسون لتسجيل الهدف الثالث لأيسلندا من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الـ 79.

وفي الدقيقة الـ 89 أنهى أندري جونسين رباعية أيسلندا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة العاشرة كالآتي

1-ألمانيا (21).

2-رومانيا (13).

3-مقدونيا الشمالية (12).

4-أرمينيا (12).

5-أيسلندا (8).

6- ليشتنشتاين (1).

ويعد ألمانيا هو أول المنتخبات التي تحسم تأهلها رسميا لكأس العالم 2022 برفقة قطر صاحبة الأرض