تصفيات المونديال - هولندا تحافظ على الصدارة بالفوز بسداسية.. والنرويج تواصل ملاحقتها

اكتسح منتخب هولندا نظيره جبل طارق بستة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وحافظ منتخب هولندا على صدارة المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة قبل جولتين من النهاية بينما واصل منتخب النرويج ملاحقته برصيد 17 نقطة في المركز الثاني وابتعدت تركيا في المركز الثالث بـ 15 نقطة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الثاني ملحق في محاولة جديدة للتأهل.

وافتتح منتخب هولندا التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق فيرجيل فان دايك قبل أن يهدر ممفيس ديباي تعزيز التقدم بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وعوض ديباي إهدار ركلة الجزاء بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و48 في الشوط الأول لينهي منتخب هولندا الشوط بالتقدم بثلاثة أهداف دون مقابل.

وواصل منتخب هولندا سيطرته في الشوط الثاني وسجل دينزل دومفريس الهدف الرابع في الدقيقة 48 قبل أن يضيف أرناويت دانجوما الهدف الخامس في الدقيقة 75 واختتم مالين التسجيل في الدقيقة 86.

ونجح محمد اليونوسي في قيادة منتخب النرويج بالفوز بهدفين دون مقابل على مونتينجرو ليعزز حظوظ بلاده في التأهل وسجل الهدفين في الدقيقتين 29 و96.

بينما خطف منتخب تركيا الفوز أمام لاتفيا بهدفين مقابل هدف ليتمسك منتخب تركيا بالأمل قبل أخر جولتين.

ويأتي منتخب تركيا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن النرويج صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن مونتينجرو صاحب المركز الرابع.

بينما منتخب لاتفيا فبلا حظوظ في المركز الخامس برصيد 6 نقاط بينما جبل طارق يتذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وتختتم منافسات دور المجموعات في التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، إذ تحل هولندا ضيفة على جبل طارق في الجولة التاسعة بينما يستضيف منتخب النرويج فريق لاتفيا يوم 13 نوفمبر.

بينما أخر مباريات المجموعة يوم 16 نوفمبر يحل منتخب النرويج ضيفا على هولندا في مباراة قد تكون الحاسمة على بطاقة التأهل.