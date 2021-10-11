برشلونة يلاقي بوكا جونيورز في السعودية

أعلن تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن إقامة مباراة بين برشلونة وبوكا جونيورز في السعودية يوم 25 نوفمبر.

وتقام المباراة خلال موس الرياض الترفيهي والذي يقام بشكل سنوي، وستكون تحت إسم كأس مارادونا.

وستقام المباراة في يوم ذكرة وفاة مارادوني، والذي توفي في 25 نوفمبر من العام الماضي.

ويعد مارادونا هو أحد أساطير كل من برشلونة وبوكا جونيورز على مر تاريخ الفريقين.

وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في كأس خوان جامبر في 2018 الذي ينظمه الفريق الإسباني بشكل سنوي، وانتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل.