ثنائي برشلونة يعود للتدريبات

عاد الثنائي المصاب عثمان ديمبيلي وسيرجيو أجويرو لتدريبات برشلونة الإسباني تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات.

الفرنسي عثمان ديمبيلي تعرض لإصابة في الركبة مع المنتخب الفرنسي في يورو 2020 أثناء مواجهة المجر غاب على إثرها عن باقي مباريات اليورو وبداية موسم برشلونة.

الوافد الجديد سيرجيو أجويرو لم يشارك مع برشلونة حتى اآن بعد تعرضه لإصابة قبل بداية الموسم في الكاحل غاب على إثرها لمدة 10 أسابيع.

أجويرو انتقل لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف الماضي بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي.

الثنائي قد يتواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة برشلونة وفالنسيا الأحد المقبل في الدوري.

برشلونة يتواجد في المركز التاسع للدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.