تقرير: يوفنتوس يتواصل مع فان دي بيك تمهيدا لضمه في يناير

فتح يوفنتوس خط المحادثات مع وكيل الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد، وذلك بحسب صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

يأتي ذلك بحثا عن إمكانية ضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية في يناير، حيث يعاني فان دي بيك للحصول على وقت للعب في يونايتد حتى الآن.

وكان يوفنتوس مهتما باللاعب منذ وقت طويل، كما يبحث غريمه إنتر ميلان عن دعم خط وسطه، ما جعل الدوري الإيطالي وجهة محتملة بالنسبة للاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وبحسب صحيفة "لا ستامبا"، فإن فيديريكو تشيروبيني مدير يوفنتوس تواصل مع وكيل اللاعب بغرض إتمام العملية في الشتاء.

ويعد فان دي بيك صديقا مقربا للمدافع ماتيس دي ليخت، حيث لعبا معا في أياكس قبل انتقاله إلى يوفنتوس في 2019.

أيضا تواصل يوفنتوس مع فان دي بيك في الصيف، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن يوفي لا يمكنه ضم اللاعب إلا على سبيل الإعارة، مع حق أو شرط الشراء.

يذكر أن يوفي يحاول أيضا التخلص من ثنائي الوسط آرون رامسي وويستون ماكيني تمهيدا للتخلص من الرواتب وفتح المساحة اللازمة لإجراء تعاقدات جديدة.