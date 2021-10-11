وكيل بيولي: أرى أن المسار الطبيعي استمراره مع ميلان

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يرى جابرييل جيوفريدا وكيل أعمال ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان أن المسار الطبيعي لمسيرة المدرب هي تجديد تعاقده مع ميلان.

وتولى بيولي قيادة ميلان في أكتوبر من عام 2019 وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال وكيل بيولي لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "هناك أعمال يومية، فريق العمل في ميلان رائع".

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وتابع "لقد بنوا ميلان سويا من خلال دعم بعضهم البعض وأتمنى أن يستمر ذلك".

وشدد وكيل بيولي "أتمنى أن يستمروا معا وارى أن هذا مسار طبيعي".

ولم يفز بيولي بأي لقب أبدا خلال مسيرته كمدرب لكنه أعاد ميلان للتألق من جديد.

ولم يخسر ميلان في دوري الدرجة الأولى حتى الآن، إذ فاز بست مباريات وتعادل مرة واحدة في أول سبع جولات.

ويحتل ميلان المركز الثاني خلف نابولي صاحب العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي حتى الآن.

ميلان بيولي الدوري الإيطالي
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