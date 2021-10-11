تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار

فاز منتخب بوركينا فاسو الفوز على جيبوتي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب مراكش في المغرب ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم إيسوفو دايو لبوركينا في الدقيقة الـ 30، قبل أن يضيف زميله عبدون تابسوبا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 63.

وشهدت المباراة تعرض عبدتيدون ضاهر لاعب جيبوتي لبطاقة حمراء في الدقيقة الـ66.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بوركينا فاسو للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق ثلاث نقاط عن الجزائر صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.

ويلتقي منتخب الجزائر مع النيجر غدا الثلاثاء، في مباراة ستلعب على ملعب الأخير.

بينما استمر جيبوتي بدون نقاط في المركز الأخير في المجموعة.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع النيجر في مباراته المقبلة على ملعبه يوم الخميس 11 نوفمبر.

بينما سيواجه منتخب جيبوتي منتخب الجزائر على ملعبه في نفس اليوم.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب كوت ديفوار على على مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ستاد دي لاميتي في أرض الأول.

تقدم نيكولاس بيبي بالهدف الأول لكوت ديفوار مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الـ 20 أدرك مويابا هدف التعادل لمصلحة مالاوي.

وبعد عدة محاولات تمكن فرانك كيسي من إدراك الهدف الثاني لكوت ديفوار في الدقيقة الـ 66 من ركلة جزاء نفذها بنجاح في المرمى.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد كوت دي فوار للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الرابعة وبفارق نقطة عن منتخب الكاميرون الذي حقق الفوز أيضا على موزمبيق بهدف دون مقابل.

بينما توقف رصيد مالاوي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع موزمبيق في الجولة المقبلة يوم الخميس 11 نوفمبر، بينما سيلتقي منتخب الكاميرون مع مالاوي في نفس التوقيت.