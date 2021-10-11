الإسماعيلي يتعادل مع سموحة وديا

تعادل سموحة مع الاسماعيلى بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التى جمعتهما على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بالإسكندرية ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الدورى الجديد.

هدفا الإسماعيلي سجلهما أحمد عيد والزامبى جاستن شونجا بينما سجل لسموحة رجب نبيل وأمير عادل

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أحمد عيد – محمد عمار- محمد هاشم – احمد ايمن

خط الوسط: محمود دونجا – أحمد مصطفى – عمر الوحش – عبدالرحمن مجدي -محمد عبد السميع.

خط الهجوم: محمد الشامى

وشارك فى الشوط الثانى كل من

حراسة المرمي : أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع : عصام صبحي – محمد نصر – مروان الصحراوي – محمد دسوقي

خط الوسط : عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد صادق - محمد عادل

خط الهجوم : شكري نجيب – شونجا

وتعد هذه المباراة الودية هي الأخيرة للإسماعيلي خلال معسكره المغلق بالإسكندرية والذى ينتهى غدا الثلاثاء