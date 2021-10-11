انتهت تصفيات كأس العالم – ليبيا (0) - (3) مصر.. انتصار ثلاثي للفراعنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي ليبيا ومصر التي تقام في ملعب شهداء بنينا في بنيغازي في رابع جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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نهاية المباراة بانتصار منتخب مصر بثلاثية دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: تبديل لمنتخب ليبيا بمشاركة عمر الخوجة بدلا من فيصل البدري.

ق75: تبديلان لمنتخب مصر بمشاركة باهر المحمدي وطارق حامد بدلا من أكرم توفيق وعبد الله السعيد.

ق71: جوووووووووووول ثااالث لمنتخب مصر عن طريق رمضان صبحي بعد بينية رائعة من صلاح وتسديدة ساقطة من الأول في الشباك.

ق67: تبديل ثالث لمنتخب ليبيا بمشاركة معاذ عيسى بدلا من حمدو الهوني.

ق64: تبديلان لمنتخب مصر بمشاركة رمضان صبحي وحمدي فتحي بدلا من عمر مرموش وعمرو السولية.

ق62: تسديدة قوية من مصطفى محمد حولها حارس ليبيا لركلة ركنية.

ق58: تصدى من أبو جبل لتسديدة من حمدو الهوني.

ق54: تبديل ثان لليبيا بمشاركة محمد المنير بدلا من عبد الله الشريف.

ق50: تسديدة من مرموش مرت بجوار مرمى ليبيا بقليل.

تبديل أول لمنتخب ليبيا بمشاركة الهادي السنوسي بدلا من محمد الطبال.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين دون رد.

ق45+4: جوووووووووول ثاااااان لمنتخب مصر برأسية عن طريق مصطفى محمد بعد عرضية رائعة من مرموش.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: عرضية من الناحية اليسرى وقابلها مؤيد اللافى بتسديدة ذهبت لخارج الملعب.

ق39: جوووووووووووووول أوووووول لمنتخب مصر بتسديدة قوية زاحفة من أحمد فتوح بعد بينية من مصطفى محمد.

ق35: طولية من السولية وانفراد لصلاح لكنه فشل في المرور من مدافعي ليبيا ليحصل الأخير على خطا بعد تدخل من قائد منتخب مصر.

ق33: بينية زاحفة من صلاح وتسديدة يسارية من مصطفى محمد تصدى لها حارس ليبيا بثبات.

ق30: عرضية من أحمد فتوح لكن رأسية مصطفى محمد ذهبت لخارج الملعب.

ق26: التبديل الأول لمنتخب مصر بمشاركة محمد أبو جبل بدلا من الشناوي.

ق25: الشناوي سقط مصابا دون تدخل وأبو جبل يستعد للمشاركة.

ق21: أخطر فرص اللقاء حتى الآن، بينية من عبد الله السعيد ومرموش مر من حارس ليبيا لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

ق16: صلاح يفشل في المرور من لاعب ليبيا وتسديد الكرة.

ق12: مازال هناك انحصار للعب في وسط الملعب دون خطورة على أي مرمى.

ق7: استئناف اللعب وسند الورفلي يستفيق من إغمائته ويذهب لخارج الملعب ليتلقى العلاج.

ق5 ارتطام قوي بين مصطفى محمد ومدافع ليبيا ستد الورفلي والجهاز الطبي للمنتخبين سارع للهبوط لأرض الملعب.

انطلاق المباراة.