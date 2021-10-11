مران الزمالك - تألق شيكابالا وعواد في التقسيمة.. وجلسة بين كارتيرون ومدرب الأحمال

خاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية بنهاية المران الجماعي مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك تألق محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد عواد خلال التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التركيز عليها خلال المران وذلك تحت إشراف باتريس كارتيرون المدير الفني والذي قام بتصحيح الأخطاء وتدوين الملاحظات.

ويعد مران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساء في رحلة تستغرق ست ساعات.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا لمجموعة اللاعبين المستبعدين من رحلة كينيا، وتخوض مجموعة اللاعبين المستبعدين يوميا في الحادية عشر صباحا طوال فترة تواجد الفريق بكينيا.

وتضم مجموعة اللاعبين المستبعدين من مواجهة بطل كينيا كلا من: أيمن حفني ، محمد عبد الغني ، عمر السعيد، مصطفى فتحي، محمد أوناجم، السيد عطية ، محمد نديم ، رزاق سيسيه ، محمد حمدي ، يوسف أسامة نبيه ، محمد حسام بيسو وحسام أشرف.

وعقد كارتيرون جلسة خاصة مع البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق خلال المران مساء اليوم الإثنين.

وجاءت جلسة كارتيرون مع فيرناندو للاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية بالإضافة لترتيب بعض الأمور الخاصة بالبرنامج الموضوع.

وواصل الإيفواري رزاق سيسيه برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وأدى سيسيه تدريبات الجري حول الملعب بعدما اجتاز المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية.