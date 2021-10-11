جيرو: ميلان عليه القتال من أجل لقب الدوري.. وإبراهيموفيتش مثال رائع للشباب

أشاد أوليفيه جيرو مهاجم ميلان بزميله زلاتان إبراهيموفيتش مشددا أنه مثال رائع للاعبين الشباب في الفريق.

أوليفييه جيرو النادي : ميلان ميلان

وأشار جيرو أن ميلان عليه مواصلة القتال من أجل حصد لقب الدوري الإيطالي في نهاية الموسم.

وانتقل جيرو-35 عاما- من تشيلسي إلى ميلان خلال الانتقالات الصيفية وسجل هدفين في ثلاث مباريات مع الفريق.

وقال جيرو للقناة الرسمية للدوري الإيطالي: "فخور جدا باللعب لميلان والدوري الإيطالي، لقد كان الدوري الذي شاهدته عندما كنت صغيرا".

وأضاف "أنا أيضا فخور لأن لاعب كرة القدم المفضل لدي عندما كنت مراهقا هو أندريه شيفتشينكو نجم ميلان السابق، وأنا محظوظ الآن لأن لدي هذه الفرصة للعب والتسجيل لهذا النادي مثله".

وغاب جيرو الفترة الأخيرة عن ميلان بسبب إصابة بفيروس كورونا قبل تعرضه لإصابة أسفل الظهر مما أبعده عن المباريات.

وبالحديث عن الدوري أوضح "لا أريد أن أضع الكثير من الضغط علينا، لكننا نريد أن نقاتل من أجل صدارة الترتيب".

أما عن مزاملة إبراهيموفيتش فقال: "لعبت ضده عدة مرات، لا يزال يلعب وهو في سن الأربعين وهذا يعني أنه محترف استثنائي".

وشدد "زلاتان يعتني بنفسه وجسده وأحاول أيضا أن أفعل ذلك للاستمتاع بكرة القدم طالما يسمح جسدي بذلك".

وتابع جيرو "إبراهيموفيتش مثال رائع للشباب وهو أحد أفضل مهاجمي الدوري الإيطالي، لا أطيق الانتظار للعب بجانبه".

واختتم النجم الفرنسي تصريحاته "أعتقد أننا سنستمتع ونريد الفوز بشيء مع ميلان، مع زلاتان سيكون الأمر أسهل".