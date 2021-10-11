رومانو: روميرو اجتاز الكشف الطبي تمهيدا للعودة إلى إيطاليا

أجرى حارس المرمى الأرجنتيني سيرخيو روميرو الكشف الطبي اليوم تمهيدا لتعاقده مع نادي فينيسيا الإيطالي، وذلك بحسب ما ذكره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس".

ومن المنتظر أن يوقع روميرو عقده الجديد مع فينيسيا غدا، بعد حسم التفاصيل النهائية، ليتم تقديمه كلاعب جديد في صفقة انتقال حر.

وكان تشيلسي الإنجليزي مهتما بالتعاقد مع حارس مرمى مانشستر يونايتد سابقا، إلا أن تعاقده مع ماركوس بيتينيلي حارس مرمى فولهام جعله يصرف أنظاره عن الأرجنتيني.

وتغلب فينيسيا على منافسة من فريق إيطالي آخر وهو سبيزيا، ليظفر بخدمات الحارس المتوج بفضية كأس العالم 2014 مع منتخب الأرجنتين.

بذلك يعود روميرو البالغ من العمر 34 عاما إلى كرة القدم، بعد أن قضى الفترة الماضية بلا عقد منذ نهاية عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو الماضي.

وقضى روميرو 6 أعوام في مانشستر يونايتد، حيث انتقل إليه من سامبدوريا الإيطالي في صيف 2015، بعد مسيرة بدأت من ريسينج كلوب الأرجنتيني ثم ألكمار الهولندي، إضافة إلى عام قضاه في موناكو على سبيل الإعارة.