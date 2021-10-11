تقرير: ثنائي برشلونة ويوفنتوس على رادار نيوكاسل

أشارت صحيفة ديلي إكسبريس إلى أن نيوكاسل يونايتد وضع الثنائي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني وأرون رامسي لاعب يوفنتوس الإيطالي ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق.

رامسي شارك في 4 مباريات مع يوفنتوس فقط هذا الموسم بمجموع دقائق 106 دقيقة بينما لعب كوتينيو 6 مباريات بمجموع دقائق 251 دقيقة.

الاتحاد الإنجليزي أعلن في وقت سابق الموافقة على بيع نادي نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي.

صحيفة ديلي ميل أشارت بعد ذلك إلى أن إقالة ستيف بروس قد تحدث خلال هذا الأسبوع وسيحصل على مكافأة قدرها 8 ملايين جنيه إسترليني.

من المنتظر أن تتم منافشة الشروط مع بروس قبل نهاية التوقف الدولي لتحديد مصيره.

أماندا ستافلي ومستشاريها لديهم قائمة مختصرة للمدربين المرشحين لخلافة بروس على رأسهم لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق ومعه ستيفن جيرارد مدرب رينجرز الاسكتلندي وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي.

جيريمي جونز مساعد المدرب سيتولى مهام قيادة الفيق بعد ستيف بروس بشكل مؤقت لحين الاستقرار على المدرب الجديد.

الملاك الجدد يرون أن استمرار ستيف بروس حتى مباراة توتنام الأحد المقبل سيحبط الجماهير ويقلل من الحماس بعد بيع النادي.

نيوكاسل يستضيف توتنام الأحد المقبل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في ترتيب البريميرليج بـ3 نقاط من 7 مباريات، جمعها من 3 تعادلات حيث عجز عن تحقيق أي فوز حتى الآن.