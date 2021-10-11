الأهلي يمنح حسن حمدي وحسن مصطفى القلادة الذهبية

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 16:52

كتب : حسام نور الدين

حسن حمدي - حسن مصطفى

قرر مجلس إدارة الأهلي منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قلادة النادي الذهبية.

وقال بيان صادر عن الأهلي: "مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، قلادة الأهلي الذهبية تقديرا لحجم عطائه الكبير على مدار ما يزيد على خمسين عاما قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبا، ومديرا للكرة، ومشرفا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوا بمجلس الإدارة وأمينا للصندوق ووكيلا للنادي، ونائبا للرئيس، ثم رئيسا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014".

وأضاف "كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قلادة الأهلي الذهبية أيضًا؛ تقديرا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبا ومدربا للفريق الأول لكرة اليد".

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وأوضح "بجانب ما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية سواء رئيسا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن".

وأتم "وقرر المجلس إقامة حفل تكريم للرمزين الكبيرين بدار الأوبرا يوم 20 أكتوبر".

حسن حمدي حسن مصطفى الأهلي محمود الخطيب
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