مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: لم نقبل شروط موسيماني الثلاثة للتجديد.. وموقف التفاوض الحالي

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن رفض مسؤولو النادي لـ 3 طلبات من جانب مدرب الفريق بيتسو موسيماني، لتجديد عقده مع الأحمر.

وكان مصدر مقرب من المدرب قد كشف عن خلاف في عملية التفاوض لتمديد التعاقد الذي يستمر لنهاية الموسم الذي يبدأ بعد أيام. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر بالنادي لـ FilGoal.com: "جمعتنا جلسة مع وكيلة موسيماني، وأولى طلبات المدرب كان رفع راتبه الشهري في العام المتبقي من عقده، من 140 ألف دولار إلى 175 ألف دولار".

وأضاف "أما الطلب الثاني، هو زيادة راتبه 25 ألف دولار في كل موسم يبقى فيه مع الفريق، بمعنى حصوله على 200 ألف دولار في الموسم بعد المقبل، و225 ألف دولار في الموسم الذي يليه، وهكذا".

وكشف "أما الشرط الثالث، فهو الحصول على كامل قيمة عقده حال قرر الأهلي فسخ التعاقد".

وأكمل المصدر "الأهلي رفض كل تلك الطلبات. لا يمكن تلبية تلك الشروط".

الموقف الحالي للتفاوض

كشف المصدر لـ FilGoal.com: "من جانب الأهلي، لن نتخذ أي قرار بشأن موسيماني رغم تعنته في التفاوض".

وأتم "لو أراد هو الرحيل، فعليه تسديد الشرط الجزائي الذي يقدر بـ 3 أشهر من تعاقده الحالي".

وكان FilGoal.com قد علم مطلع الشهر الجاري أن المفاوضات لتجديد عقد موسيماني مع الأهلي قد انطلقت، حيث ينتهي تعاقده الحالي بنهاية الموسم الذي ينطلق خلال أيام.

وقضى موسيماني عاما مع الأهلي، حقق خلاله الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين، بالإضافة إلى كأس مصر والسوبر الإفريقي وحقق أيضا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني النيجري في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا يوم 16 أكتوبر الجاري.