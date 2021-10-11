فيراتي عن ميسي: الحياة منحتني فرصة اللعب مع أعظم لاعب في العالم

تحدث ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان عن خططه لمستقبله حين يأتي وقت الرحيل، وعن اللعب بجوار ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والوافد الجديد على العاصمة الفرنسية.

وقال فيراتي في تصريحاته لـ "فرانس إنفو": "أنا أحب باريس سان جيرمان ولهذا أحاول بذل أفضل ما أملك لأكافئ الثقة التي منحوني إياها".

وانضم فيراتي إلى باريس سان جيرمان قبل 9 أعوام، تحديدا في يوليو 2012 قادما من بسكارا الإيطالي.

وأضاف "كنت طفلا حين وصلت. أتيت من بلدة ريفية صغيرة، ووجدت كل شيء هنا. كانت تجربة مذهلة بالكامل، حيث أصبحت رجلا ووجدت الحب وولد أطفالي هنا. كل شيء عشته هنا سيترك لي ذكريات لا يمكن محوها".

وعن مشاركة غرفة الملابس مع ليونيل ميسي قال فيراتي: "الحياة منحتني فرصة اللعب مع أعظم لاعب في العالم كل يوم".

وأضاف "إنه جيد بدنيا، وأفضل بالكرة. حين نكون معه ننسى عمره، فهو كان قويا للغاية حين لعب ضدنا والآن نستغل نحن هذه الميزة".

وكشف فيراتي عن رغبته في العودة إلى بسكارا مرة أخرى قبل الاعتزال قائلا: "لا يزال لدي بعض الوقت، ما أعرفه أني سأبقى هنا دائما، وقبل أن أعتزل سأعود إلى بسكارا".

واختتم "سأفعلها لأجل أصدقائي وعائلتي، ثم لأن هناك البحر والجبال".

وانضم ميسي -34 عاما- إلى باريس سان جيرمان بعد مسيرة طويلة قضاها بالكامل في برشلونة، وذلك في صفقة انتقال حر بعد عجز النادي الكتالوني عن تجديد عقده بسبب وضعه الاقتصادي.