سكاي: روديجر لا يستبعد البقاء في تشيلسي ولكن كل الخيارات مفتوحة

يقيم أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي خياراته قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، ولكنه لم يستبعد إمكانية البقاء في صفوف فريقه، بالنظر لعقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن تشيلسي لا يجري أي مفاوضات مع ممثلي روديجر حتى الآن بشأن تجديد العقد، بعد المحادثات التي بدأت بين الطرفين في بداية الموسم.

وتوقفت هذه المحادثات دون نتيجة إيجابية بسبب رغبة المدافع الدولي الألماني في ترك خياراته مفتوحة قبل وصوله إلى يناير.

على الرغم من ذلك لا يزال روديجر ملتزما مع تشيلسي حيث يعيش فترة رائعة مع النادي اللندني، وبالتالي لا يستبعد خيار التجديد.

ووفقا لـ "سكاي" أيضا فإن هناك 6 من كبار الأندية الأوروبية لديها اهتمام بوضع المدافع البالغ من العمر 28 عاما، ولديها الاستعداد لضمه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

على رأس هذه القائمة يأتي بايرن ميونيخ الألماني، والذي قال عنه روديجر في بداية شهر أكتوبر الجاري إنه يتشرف بهذا الاهتمام، قبل أن يضيف أنه يملك شعورا جيدا لوجوده في تشيلسي.

يذكر أن "سكاي" سبق لها الشهر الماضي عن أن تشيلسي سيضطر لجعل روديجر ضمن أعلى لاعبيه أجرا كي يتمكن من الحفاظ عليه أمام هذه الإغراءات التي يمكنها أن تأخذ حيزا رسميا في يناير.