إقالة مدرب موريتانيا

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 16:03

كتب : FilGoal

مالي - موريتانيا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إقالة الفرنسي كورينتين مارتينس مدرب منتخب موريتانيا، عقب فشل الفريق في تصفيات كأس العالم 2022.

تعادل منتخب موريتانيا مع تونس بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم على الملعب الأولمبي بنواكشوط ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

الاتحاد الموريتاني لكرة القدم نشر خبر إقالة المدرب عبر الحساب الرسمي على تويتر وكتب رسالة للمدرب قال فيها "شكرا جزيلا على كل شيء".

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مارتينس يتولى تدريب المنتخب الموريتاني منذ 2014.

المدرب الفرنسي نجح في قيادة موريتانيا للتأهل لكأس أمم إفريقيا 2019 لأول مرة في تاريخ الكرة الموريتانية.

مباراة تونس وموريتانيا شهدت مشاركة خماسي الدوري المصري برفقة كلا الفريقين.

شارك كل من سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبي الزمالك وعلي معلول لاعب الأهلي مع منتخب تونس بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

كما شارك فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز كبديل في الدقيقة الـ 88 كبديل لسيف الدين الجزيري.

ومع منتخب موريتانيا شارك مامادو نياس لاعب المقاولون العرب كبديل في الدقيقة الـ 88 عندما حل بدلا من إسماعيل دياكيتي.

وتلقى علي معلول لبطاقة صفراء في الدقيقة الـ 84.

وفي مباراة أخرى في المجموعة تعادل منتخب زامبيا مع غينيا الاستوائية بهدف لكل فريق.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة الثانية كالآتي

1-تونس (10)

2-غينيا الاستوائية (7)

3-زامبيا (4)

4-موريتانيا (1)

ويحتاج منتخب تونس لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام غينيا الاستوائية لضمان الصعود بشكل رسمي للدور النهائي من التصفيات.

موريتانيا
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