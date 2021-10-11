إيهاب جلال: شاهدت عزام وهو فريق قوي.. هدفنا التتويج بالكونفدرالية

تحدث إيهاب جلال مدرب بيراميدز عن مشاهدة جهازه الفني لبعض مباريات خصمه القادم فريق عزام التنزاني، والذي يستهل أمامه مشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جلال إنه يعلم مدى الجودة التي يملكها المنافس فنيا وبدنيا، وذلك في حديثه لمركز بيراميدز الإعلامي.

ويرى مدرب بيراميدز أن عزام فريق قوي ومنظم، حيث اعتبره أفضل من جميع الفرق الأخرى التي وصلت إلى هذا الدور بعد مواجهات الدور التمهيدي.

وتنبع ملاحظات جلال من مشاهدته لمباراتيه أمام هورسيد الصومالي ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي.

وأوضح المدرب أن فريقه سيسافر يوم الأربعاء بهدف تحقيق الفوز في المباراتين لضمان العبور إلى المرحلة المقبلة.

وقال جلال إن بيراميدز مستعد لتحقيق النتيجة الإيجابية خارج الأرض ثم تأكيد التأهل في القاهرة، لأنه يهدف إلى التويج بهذا اللقب.

أخيرا عن موقف الغيابات الناتجة عن ظروف القيد والصفقات الجديدة قرر جلال إبقاء أحد المدربين مع اللاعبين في القاهرة للإشراف على التدريبات بهدف تجهيزهم لبداية الدوري المصري.

يذكر أن بيراميدز يواجه عزام التنزاني ذهابا في السادس عشر من أكتوبر الجاري في "دار السلام" عاصمة تنزانيا، على أن تقام مباراة الإياب في الثالث والعشرين من الشهر نفسه على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.