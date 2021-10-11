مصدر مقرب من موسيماني لـ في الجول: خلاف في مفاوضات التجديد لـ الأهلي.. وجلسة منتظرة

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 14:48

كتب : محمد عبد العظيم

بيتسو موسيماني الأهلي الإسماعيلي

كشف مصدر مقرب من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات الطرفين لتمديد عقد المدرب الجنوب إفريقي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "موسيماني طلب خلال جلسات التفاوض على عقده الجديد، شرطا جزائيا قد يصل إلى نصف مدة العقد الجديد، في حال إنهاء العقد برغبة أي من الطرفين".

وأوضح المصدر "الأهلي يرفض الموافقة على هذا الطلب".

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وأتم "هناك جلسة تفاوض جديدة خلال الأسبوع الجاري".

وكان FilGoal.com قد علم مطلع الشهر الجاري أن المفاوضات لتجديد عقد موسيماني مع الأهلي قد انطلقت، حيث ينتهي تعاقده الحالي بنهاية الموسم الذي ينطلق خلال أيام.

وقضى موسيماني عاما مع الأهلي، حقق خلاله الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين، بالإضافة إلى كأس مصر والسوبر الإفريقي وحقق أيضا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني النيجري في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا يوم 16 أكتوبر الجاري.

الأهلي بيتسو موسيماني في الدوري
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