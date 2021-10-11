انتهت تصفيات المونديال - الجابون (2) (0) أنجولا

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

منتخب الجابون

تابع مباشرة مباراة الجابون وأنجولا في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ترتيب المجموعة السادسة قبل المباراة:

1- مصر - 7 نقاط

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2- ليبيا - 6 نقاط

3- أنجولا - 3 نقاط

4- الجابون - نقطة

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نهاية المباراة

ق84: جوووووووول! أليكس موسوندا يسجل الهدف الثاني للجابون

ق74: جووووول! بيير ايمريك أوباميانج يسجل الهدف الأول للجابون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق70: تبديلان لأنجولا. خروج ليبوا وبابل ومشاركة إريكو كاسترو وكارلينوس

ق61: تبديل لأنجولا. خروج هينيرلسون ونزول سيزار سوزا

ق60: بطاقة صفراء لماديندا لاعب الجابون

ق59: تبديل للجابون. خروج ديفيد سامبيسا ومشاركة أليكس موسوندا

ق55: أري بابل لاعب أنجولا، المهاجم الأسبق للإسماعيلي، يحصل على بطاقة صفراء

ق46: تبديلان للجابون مع بداية الشوط الثاني. خروج أكسيل ندونج وآرون بوبيندزا ودخول لويس أميكا وليفي ماديندا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق23: محاولات هجومية من الجانبين لكن أخطر للجابون التي سددت مرتين بين القائمين والعارضة مقابل صفر لأنجولا

3:03 بداية المباراة

اللقاء ينطلق الساعة 3 مساء وتنقله قناة FIFA في يوتيوب للمشتركين فقط.

خسارة الجابون تعني فقدانها رسميا فرصة التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

نشبت أزمة فور وصول بعثة منتخب أنجولا إلى الجابون إذ قال حساب الاتحاد الأنجولي لكرة القدم في تويتر إن السلطات المحلية رفضت مغادرة البعثة للمطار بحجة عدم خضوعها للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضحت أن المسؤولين عن فحص أعضاء البعثة لم يظهروا في المطار.

الجابون أنجولا تصفيات كأس العالم
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